Sanremo 2021, l’ospite a sorpresa è Ibrahimovic? La clamorosa ipotesi: Zlatan con Amadeus e Fiorello

22 Dicembre 2020 10:15

Sanremo 2021, l’ospite a sorpresa potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic: la trattativa con il bomber svedese sarebbe ben avviata

Solitamente il campo da gioco è il suo palcoscenico, ma il prossimo anno potremmo vedere Zlatan Ibrahimovic su un palco diverso… quello del Teatro Ariston di Sanremo 2021! La clamorosa indiscrezione è stata lanciata dal sito ‘Dagospia’ che parla di una trattativa già ben avviata per portare il bomber svedese come super ospite per almeno una serata, ma non si esclude che possa presenziare a più puntate del Festival della canzone italiana. Ibrahimovic, trascinatore del Milan, primo in classifica in Serie A, è un calciatore carismatico, popolare e in grado di attrarre pubblico come l’anno scorso fece Cristiano Ronaldo, seppur presente unicamente per dare ‘supporto’ alla moglie Georgina Rodriguez, scelta fra le co-conduttrici.

Secondo ‘Dagospia’ questa volta invece: “per le presenze femminili non sono state prese decisioni, circolano nomi anche improbabili. La carta coperta, il colpo a sorpresa, riguarderebbe una presenza maschile. Sarebbero in corso le trattative, con buone possibilità di esito positivo, per portare al Teatro Ariston il campione svedese Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan al fianco della coppia formata da Amadeus e Fiorello per una sera ma con l’idea sul tavolo di un coinvolgimento anche in più serate“.