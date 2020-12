Sanremo 2021, Morgan escluso! La lettera carica d’odio: “Amadeus, mi hai umiliato. Ma Bugo…”

18 Dicembre 2020 16:47

Sanremo 2021, Morgan escluso dal Festival! La lettera carica di rabbia in cui distrugge Amadeus e tira in ballo anche Bugo

Vi ricordate di quanto i problemi dell’Italia non erano legati al Coronavirus ma invece alla querelle Morgan-Bugo? Indimenticabile la litigata dei due sul palco di Sanremo 2020 con Bugo che lascia il palco fra lo sconcerto generale e la frase “che succede? Dov’è Bugo?” diventata la base di migliaia di meme. L’anno è iniziato con questi 3 protagonisti e rischia di finire allo stesso modo. Scelti i cantanti in gara per Sanremo 2021, arrivano le prime polemiche proprio con Morgan come protagonista. Attraverso il suo profilo Instagram, Marco Castoldi (vero nome dell’artista), ha pubblicato una lettera indirizzata ad Amadeus nella quale contesta duramente la sua esclusione dal Festival 2021.

Morgan sostiene di essere stato offeso, umiliato, tradito. Il cantante sottolinea l’incompetenza di Amadeus in materia musicale e contemporaneamente non perde l’occasione di tirare in mezzo Bugo (presente in gara), che dalla scenata avvenuta nella kermesse della passata edizione ne è uscito in maniera più che positiva, ottenendo fama e visibilità. Sul finire della lettera Morgan, fra una stoccata e l’altra, aggiunge di aver fatto guadagnare share e soldi alla RAI e al Festival grazie alla sua teatralità ed essere stato ripagato con un voltafaccia umiliante.