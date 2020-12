Insultano il sindaco di Locri su Facebook, ma il San Luca non c’entra e prende le distanze

3 Dicembre 2020 15:42

Serie D, il San Luca prende le distanze dagli insulti – proveniente da una pagina Facebook – nei confronti del sindaco di Locri

Il San Luca, società di Serie D allenata da Ciccio Cozza, ha deciso di diramare una nota sul proprio sito ufficiale per prendere le distanze da quanto accaduto sul web. Di seguito il testo integrale.

“L’ASD San Luca, in seguito ad alcuni spiacevoli commenti che hanno coinvolto il sindaco della città di Locri Giovanni Calabrese, si dissocia e prende le distanze dal profilo Facebook riportante il nome “San Luca Channel” poiché trattasi di un canale di comunicazione non riconosciuto dal Club. Il San Luca non può pertanto accettare ogni ‘forma di comunicazione’ che vada a ledere la propria immagine e quella dei propri calciatori. Contestualmente, la società comunica di non aver mai concesso a terzi l’utilizzo del proprio marchio. In qualsiasi circostanza, l’utilizzo del logo ufficiale del Club dev’essere autorizzato dalla società a mezzo mail. L’uso improprio del marchio ASD San Luca verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria”.