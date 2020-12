Crotone, contro la Sampdoria si ferma la striscia positiva: netta sconfitta per 3 a 1 al Marassi

19 Dicembre 2020 19:57

Il Crotone interrompe la serie di due risultati utili consecutivi subendo una netta sconfitta per 3-1 contro la Sampdoria: calabresi ancora sul fondo della classifica

Dopo la vittoria contro lo Spezia e il buon pareggio ottenuto sul campo dell’Udinese, si ferma la breve serie positiva del Crotone. La formazione calabrese subisce una netta sconfitta per 3-1 al Marassi, contro una Sampdoria che punta decisamente alla metà alta della classifica. Gara che si mette subito in salita per i ragazzi di stroppa, colpiti dai due gol di Damsgaard e Jankto a metà primo tempo. Sul finire della prima frazione, in pieno recupero, un calcio di rigore trasformato da Nwankwo Simy ha riaperto la gara. Nella ripresa Fabio Quagliarella, entrato a partita in corso, ha chiuso definitivamente i conti con la rete del 3-1 e si è visto annullare il gol del poker che avrebbe sancito la sua doppietta personale.

RISULTATI SERIE A 13ª GIORNATA

SABATO 19 DICEMBRE

Ore 15:00

Fiorentina-Verona 1-1 (8′ Veloso rigore, 19′ Vlahovic rigore)

Ore 18:00

Sampdoria-Crotone 3-1 (26′ Damsgaard, 36′ Jankto, 45’+1 Simy, 65′ Quagliarella)

Ore 20:45

Parma-Juventus

DOMENICA 20 DICEMBRE

Ore 12:30

Torino-Bologna

Ore 15:00

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Inter-Spezia

Sassuolo-Milan

Ore 18:00

Atalanta-Roma

Ore 20:45

Lazio-Napoli

CLASSIFICA

MILAN 28 INTER 27 JUVENTUS 24 NAPOLI 23 SASSUOLO 23 ROMA 21 VERONA 19 ATALANTA 18 LAZIO 18 SAMPDORIA 17 UDINESE 14 CAGLIARI 13 BOLOGNA 13 PARMA 12 BENEVENTO 12 SPEZIA 11 FIORENTINA 10 GENOA 7 TORINO 6

CROTONE 6

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Lukaku (Inter) 10 reti Ronaldo (Juventus) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Mkhitaryan (Roma) 7 reti Immobile (Lazio) 7 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Lozano (Napoli) 6 reti Nzola (Spezia) 6 reti Veretout (Roma) 6 reti Quagliarella (Sampdoria) 6 reti Berardi (Sassuolo) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (14ª GIORNATA)

MARTEDI’ 22 DICEMBRE

ORE 18:30

Crotone-Parma

ORE 20:45

Juventus-Fiorentina

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE

ORE 18:30

Verona-Inter

ORE 20:45

Bologna-Atalanta

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento