Saldi invernali in Sicilia: la data d’inizio slitta al 7 gennaio

29 Dicembre 2020 13:21

In un primo momento la Regione Siciliana aveva scelto il 2 gennaio 2021 come data d’inizio degli sconti

Inizieranno ufficialmente il 7 gennaio 2021, in Sicilia, i saldi invernali. E’ quanto prevede il decreto firmato dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano. Il governo Musumeci ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria di spostare di qualche giorno l’inizio rispetto al 2 gennaio previsto dalla programmazione regionale. Spostamento reso necessario alla luce delle limitazioni e dei divieti all’esercizio di buona parte delle attività imprenditoriali e commerciali e agli spostamenti individuali imposti per le festività di fine anno dall’emergenza Covid-19.

“Abbiamo deciso di accogliere la richiesta delle associazioni – spiega l’assessore Turano – e far iniziare i saldi il 7 gennaio dal momento che il 2 gennaio la Sicilia, come l’intero Paese, sarà ancora zona rossa e dunque interessata da forti limitazioni agli spostamenti. Inoltre in questo modo rimetteremo tutte le attività commerciali nelle stesse condizioni, considerato che il decreto legge del 18 dicembre nei primi giorni di gennaio dispone chiusure per alcuni esercizi commerciali e concede aperture per altri”. Un ripensamento dunque quello della Regione, che inizialmente aveva scelto il 2 gennaio come data per l’inizio degli sconti. I saldi invernali partiranno invece dal 7 gennaio, per concludersi il 15 marzo.