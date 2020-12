Ronaldinho perde il sorriso: la madre ricoverata in terapia intensiva a causa del Coronavirus

22 Dicembre 2020 16:32

Ronaldinho in ansia per la madre: la signora Miguelina Eloi Assis dos Santos ricoverata in terapia intensiva a causa del Coronavirus

Ce lo ricordiamo sempre sorridente, in campo come nella vita, dopo un elastico ad un avversario completamente spaesato, o durante un’intervista con i dentoni in bella mostra. Adesso però sul volto di Ronaldinho è dipinta la preoccupazione. La colpa è del maledetto Coronavirus che ha colpito la madre, la signora Miguelina Eloi Assis dos Santos, soggetto a rischio a causa dei 71 anni d’età. La donna è ricoverata presso l’ospedale Mae de Deus di Porto Alegre in terapia intensiva. Ronaldinho ha dato l’annuncio sui social: “cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e stiamo combattendo perché si riprenda presto. È ricoverata in terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza mamma!”.