Roghudi: rinnovate le cariche del Circolo Culturale Paleaghenea

8 Dicembre 2020 21:05

Roghudi: il Circolo Culturale Paleaghenea informa che in data odierna sono state rinnovate le cariche sociali per scadenza del mandato

Il Circolo Culturale Paleaghenea informa che in data odierna sono state rinnovate le cariche sociali per scadenza del mandato.

L’assemblea dei soci riunitosi da telematica ha deliberato di riconfermare per il quinquennio 2020/2025 quale Presidente del Circolo Culturale Paleaghenea il Prof. Mario Maesano. Nella stessa seduta sono stati nominati, l’Arch. Giuseppina Modaffari Vice Presidente, Leonardo Gatto Segretario e quali componenti del Consiglio direttivo i sigg. soci Olimpia Nucera, Carmela Attinà, Pasquale Stelitano e Aurora Pangallo. Nel corso della riunione la Giuria premi ha deliberato di conferire il Premio “O Nostos” 2020 al Prof. Antonino Monorchio, Medico psichiatra e docente di Psicologia sociale presso l’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Il premio “O Nostos” verrà conferito, a coloro i quali, si siano distinti, nel campo sociale, politico, scientifico, artistico e letterario. Un evento pensato e realizzato grazie al forte impegno ed alla disponibilità del Gruppo e della Associazione Ellenofona “Paleaghenea”. Il premio rappresenta un’imponente riunione che porta in piazza le tradizioni, gli stili di vita, il passato e il presente dei popoli della Calabria greca e romanza, che hanno fatto la storia del nostro paese. Soddisfazione del Presidente Mario Maesano per la sua rielezione. Al contempo il Prof. Maesano, nell’illustrare le linee programmatiche, ha aggiunto che continuerà a lavorare nell’interesse del Paleaghenea e dei Greci di Calabria.