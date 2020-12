Ritorno dei tifosi allo stadio, l’auspicio di Gravina: “Spero da inizio gennaio”

21 Dicembre 2020 12:58

Si auspica e si augura un ritorno dei tifosi già da inizio gennaio il presidente della FIGC Gabriele Gravina: le sue parole in merito

Un auspicio e una speranza più che un’ipotesi. E’ quella del presidente della FIGC Gabriele Gravina in merito al ritorno dei tifosi allo stadio, tema di cui si è tornato a parlare negli ultimi giorni dopo il silenzio dovuto alla seconda ondata Covid.

“E’ un campionato avvincente, che sta tracciando qualche sorpresa, ma che è privo dell’elemento fondamentale, quel consumatore del prodotto appassionato che è il tifoso – ha detto Gravina a Radio anch’io Sport su Radio Uno – E’ uno spettacolo monco. Per quanto ancora tempo ancora non lo so, dipende dall’evoluzione della pandemia. Speriamo – ha proseguito Gravina – che dopo famoso il 6-7 gennaio, quando si procederà forse all’apertura di alcune infrastrutture turistiche, probabilmente anche il calcio potrà ritrovare i tifosi. E’ un augurio, un auspicio”.