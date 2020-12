Risultati Serie D: l’Acireale perde e le due Messina accorciano in vetta, pari Roccella e vittoria San Luca. Classifica e prossimo turno

23 Dicembre 2020 16:34

Risultati Serie D girone I, 9ª giornata: tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale di quarta serie

Risultati Serie D girone I: scoppiettante l’ultima giornata del 2020 raggruppamento meridionale della quarta serie nazionale. La capolista Acireale perde in casa della Gelbison e vede accorciare il distacco dalle inseguitrici, tra cui le due Messina: l’Acr che vince a Dattilo di misura e l’Fc che batte per 3-1 la Cittanovese, rimasta addirittura in 8 uomini per tre espulsioni nel finale. Pari interno a reti bianche per il Roccella, mentre il San Luca vince non senza fatica contro il Rende. Di seguito il programma completo con la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno. Si torna adesso in campo con l’anno nuovo, nel giorno dell’Epifania.

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE

ore 14:30

Castrovillari-Biancavilla 1-0

Dattilo-ACR Messina 1-2

FC Messina-Cittanovese 3-1

Gelbison Cilento-Acireale 3-2

Paternò-S. Agata 2-0

Roccella-Marina di Ragusa 0-0

Rotonda-Licata 1-0

San Luca-Rende 3-2

Santa Maria Cilento-Troina POSTICIPATA

CLASSIFICA

ACIREALE 19 ACR MESSINA 18 FC MESSINA 17 SAN LUCA 17 SANTA MARIA 15 LICATA 15 BIANCAVILLA 14 CITTANOVESE 13 GELBISON 13 PATERNO’ 13 ROTONDA 11 DATTILO 10 S.AGATA 9 CASTROVILLARI 9 ROCCELLA 7 RAGUSA 5 TROINA 4 RENDE 2

PROSSIMO TURNO (10ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

ore 14:30

ACR Messina-Paternò

Acireale-Rotonda

Biancavilla-FC Messina

Cittanovese-Gelbison Cilento

Licata-Santa Maria Cilento

Marina di Ragusa-Castrovillari

Rende-Dattilo

S. Agata-Roccella

Troina-San Luca