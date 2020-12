Risultati Serie D girone I: colpaccio Roccella, tonfo Cittanovese, Acr di misura. La classifica aggiornata e il prossimo turno

20 Dicembre 2020 16:39

Risultati Serie D girone I, 7ª giornata: tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale di quarta serie

Risultati Serie D girone I: si è appena conclusa la 7ª giornata del raggruppamento meridionale di quarta serie. Pesante tonfo Cittanovese in vetta, che ne prende 4 in casa dall’Acireale, che vola a quota 19. Segue subito dietro l’Acr Messina, che vince di misura contro il Castrovillari. L’Fc raggiunge il Sant’Agata nel finale, mentre il Roccella fa il colpaccio in casa di un Rende già spacciato. Di seguito il programma completo, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

SABATO 19 DICEMBRE

ore 14:30

Santa Maria Cilento-Dattilo 2-0

DOMENICA 20 DICEMBRE

ore 14:30

ACR Messina-Castrovillari 1-0

Biancavilla-Rotonda 1-0

Cittanovese-Acireale 1-4

Licata-San Luca 1-0

Marina di Ragusa-Gelbison Cilento 2-2

Rende-Roccella 0-2

S. Agata-FC Messina 1-1

Troina-Paternò POSTICIPATA

CLASSIFICA

ACIREALE 19 ACR MESSINA 15 SANTA MARIA 15 LICATA 15 BIANCAVILLA 14 SAN LUCA 14 FC MESSINA 14 CITTANOVESE 13 DATTILO 10 PATERNO’ 10 GELBISON 10 S.AGATA 9 CASTROVILLARI 9 ROTONDA 8 ROCCELLA 6 TROINA 4 RAGUSA 4 RENDE 2

PROSSIMO TURNO (9ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE

ore 14:30

Castrovillari-Biancavilla

Dattilo-ACR Messina

FC Messina-Cittanovese

Gelbison Cilento-Acireale

Paternò-S. Agata

Roccella-Marina di Ragusa

Rotonda-Licata

San Luca-Rende

Santa Maria Cilento-Troina