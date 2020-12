Risultati Serie D girone I: l’Acr Messina sbanca Roccella, perde la Cittanovese. La nuova classifica, la marcatori e il prossimo turno

13 Dicembre 2020 16:42

Risultati Serie D girone I, 7ª giornata – Tutti gli aggiornamenti in diretta dai campi del raggruppamento meridionale di quarta serie

Nuova capolista solitaria nel raggruppamento I di Serie D, al termine delle gare della 7ª giornata. Il primo campionato dilettantistico nazionale è tornato in campo nella sua totalità (dal girone A al girone I), dopo la pausa nell’ultimo mese per recuperare le gare rinviate causa Covid, e ha decretato l’Acireale da solo in vetta a quota 16, in seguito al successo contro il Licata. La Cittanovese non resta in scia, per via della sconfitta in rimonta in casa del Rotonda. Successo per l’Acr Messina a Roccella, mentre il San Luca non va oltre il pari a reti bianche contro il Santa Maria Cilento. Rende a picco: biancorossi sconfitti per 4-1 a Paternò. Di seguito il programma completo, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

DOMENICA 13 DICEMBRE

ore 14:30

Acireale-Licata 2-0

Castrovillari-S.Agata 1-1

Dattilo-Troina 2-1

Fc Messina-Marina di Ragusa POSTICIPATA

Gelbison Cilento-Biancavilla 1-1

Paternò-Rende 4-1

Roccella-Acr Messina 0-1

Rotonda-Cittanovese 2-1

San Luca-Santa Maria Cilento 0-0

CLASSIFICA

ACIREALE 16 SAN LUCA 14 CITTANOVESE 13 FC MESSINA 13 LICATA 12 BIANCAVILLA 12 SANTA MARIA 12 ACR MESSINA 12 DATTILO 10 PATERNO’ 10 CASTROVILLARI 9 S.AGATA 8 ROTONDA 8 GELBISON 7 TROINA 4 RAGUSA 3 ROCCELLA 3 RENDE 2

RECUPERI (6ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE

ore 14:30

Troina-Castrovillari

PROSSIMO TURNO (8ª GIORNATA)

DOMENICA 20 DICEMBRE

ore 14:30

ACR Messina-Castrovillari

Biancavilla-Rotonda

Cittanovese-Acireale

Licata-San Luca

Marina di Ragus-Gelbison Cilento

Rende-Roccella

S. Agata-FC Messina

Santa Maria Cilento-Dattilo

Troina-Paternò