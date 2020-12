Risultati Serie C girone C, 16ª giornata: poker Bari, si ferma la Ternana. Classifica, marcatori e prossimo turno

20 Dicembre 2020 20:10

Risultati Serie C Girone C 2020/2021: tutti gli aggiornamenti dalle gare del 16° turno di campionato, classifica, marcatori e prossimo turno

E’ continuata nella giornata di oggi la disputa della 16ª giornata nel girone C di Serie C. Si ferma la lunghissima striscia positiva della capolista Ternana, fermata sul pari interno (2-2) contro la Turris. Accorcia a -2 il Bari, che travolge con un poker l’Avellino. Il Catania sbanca Potenza, il Monopoli vince a Pagani, la Vibonese blocca il Palermo sul pari. Surreale quanto accaduto invece in Casertana-Viterbese.

SABATO 19 DICEMBRE

ore 17:30

Catanzaro-Juve Stabia 2-2

Teramo-Cavese 1-1

DOMENICA 20 DICEMBRE

ore 15:00

Bari-Avellino 4-1

Paganese-Monopoli 0-3

Potenza-Catania 0-1

Ternana-Turris 2-2

Vibonese-Palermo 0-0

ore 17:30

Virtus Francavilla-Bisceglie 2-1

ore 18.20

Casertana-Viterbese 0-3 (partita iniziata in ritardo e giocata in 9 dai campani)

CLASSIFICA

TERNANA 40 BARI 33 TERAMO 27 CATANZARO 26 CATANIA 26 FOGGIA 24 AVELLINO 24 JUVE STABIA 22 TURRIS 22 PALERMO 20 VIBONESE 19 VIRTUS FRANCAVILLA 18 MONOPOLI 16 VITERBESE 14 PAGANESE 12 CASERTANA 12 POTENZA 10 BISCEGLIE 10 CAVESE 8 TRAPANI (ESCLUSO)