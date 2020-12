Risultati Serie C girone C: il Catanzaro si fa raggiungere due volte, è pari contro la Juve Stabia. Classifica, marcatori e prossimo turno

19 Dicembre 2020 19:22

Risultati Serie C Girone C 2020/2021: tutti gli aggiornamenti dalle gare del 16° turno di campionato, classifica, marcatori e prossimo turno. Il Catanzaro ha affrontato la Juve Stabia

Due gli anticipi giocati oggi nel girone C di Serie C relativamente alla 16ª giornata di campionato. In uno di questi, impegnato il Catanzaro, che non è riuscito ad andare oltre il 2-2 casalingo contro la Juve Stabia. Due volte avanti, prima con Corapi e poi con Riccardi, la squadra giallorossa si è fatta raggiungere da Orlando e da Golfo, nel finale. Nell’altra sfida, quella tra Teramo e Cavese, pari per 1-1. Di seguito il programma completo, con le gare di domani, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

SABATO 19 DICEMBRE

ore 17:30

Catanzaro-Juve Stabia 2-2

Teramo-Cavese 1-1

DOMENICA 20 DICEMBRE

ore 15:00

Bari-Avellino

Paganese-Monopoli

Potenza-Catania

Ternana-Turris

Vibonese-Palermo

ore 17:30

Casertana-Viterbese

Virtus Francavilla-Bisceglie

CLASSIFICA

TERNANA 39 BARI 30 TERAMO 27 CATANZARO 26 FOGGIA 24 AVELLINO 24 CATANIA 23 JUVE STABIA 22 TURRIS 21 PALERMO 19 VIBONESE 18 VIRTUS FRANCAVILLA 15 MONOPOLI 13 PAGANESE 12 CASERTANA 12 VITERBESE 11 POTENZA 10 BISCEGLIE 10 CAVESE 8 TRAPANI (ESCLUSO)