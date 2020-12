Risultati Serie B: il Cosenza perde a Cremona, i grigiorossi scavalcano la Reggina in graduatoria. La classifica aggiornata

19 Dicembre 2020 15:55

Risultati Serie B, gli aggiornamenti delle gare odierne relative alla 13ª giornata con classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

Si sono appena concluse le gare delle 14 della 13ª giornata di Serie B. Di questa “tornata” avrebbe dovuto far parte anche la Reggina, la cui sfida contro il Cittadella è stata però posticipata questa sera alle ore 21:30 per attendere il risultato dei tamponi a cui si è sottoposto il club veneto dopo i positivi riscontrati nell’ultimo periodo. Non sono mancate le sorprese nei risultati: il più clamoroso è quello del Lecce, che ha perso per 0-3 contro il Pisa. Cosenza sconfitto a Cremona, mentre il Vicenza ha battuto al fotofinish l’Ascoli. Pari tra Chievo ed Empoli. Si complica, con questi risultati, la classifica degli amaranto. Di seguito il programma completo, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

VENERDI 18 DICEMBRE

ore 19

Entella-Pordenone 0-1

ore 21

Frosinone-Salernitana 0-0

SABATO 19 DICEMBRE

ore 14

Brescia-Reggiana 3-1

Chievo-Empoli 1-1

Cremonese-Cosenza 1-0

Vicenza-Ascoli 2-1

Lecce-Pisa 0-3

ore 16

Pescara-Monza

ore 18

Venezia-Spal

ore 21:30

Reggina-Cittadella

CLASSIFICA

Empoli 26 Salernitana 25 Frosinone 24 Spal 22 Lecce 21 Venezia 21 Cittadella 20 Monza 20 Chievo 19 Pordenone 17 Brescia 17 Pisa 17 Vicenza 15 Reggiana 14 Cosenza 12 Cremonese 12 Reggina 10 Pescara 8 Ascoli 7 Entella 5

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 8 reti Forte (Venezia) 8 reti Mancuso (Empoli) 7 reti Diaw (Pordenone) 7 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti Mancosu (Empoli) 5 reti Novakovich (Frosinone) 5 reti Tutino (Salernitana) 5 reti Bajic (Ascoli) 5 reti La Mantia (Empoli) 5 reti

PROSSIMO TURNO (14ª GIORNATA)

LUNEDI’ 21 DICEMBRE

ore 21:00

Salernitana-Entella

MARTEDI’ 22 DICEMBRE

ore 19:00

Cittadella-Frosinone

Cosenza-Venezia

Vicenza-Reggina

Monza-Ascoli

Pescara-Brescia

Pisa-Chievo

Pordenone-Cremonese

Spal-Lecce

ore 21:00

Empoli-Reggiana