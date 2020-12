Risultati Serie B, 14ª giornata: la Reggina non si schioda, pari per il Cosenza. Classifica, marcatori, prossimo turno

22 Dicembre 2020 21:13

Risultati Serie B, gli aggiornamenti delle gare odierne relative alla 14ª giornata con classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie B: In attesa del posticipo Empoli-Reggiana, ecco i risultati della 14ª giornata. Solo pareggio per Reggina e Cosenza, che rimangono nei bassi fondi della graduatoria. Nella parte alta invece arrivano importanti vittorie per Cittadella e Spal. La classifica completa, i marcatori e il prossimo turno.

LUNEDI’ 21 DICEMBRE

ore 21:00

Salernitana-Entella 2-1

MARTEDI’ 22 DICEMBRE

ore 19:00

Cittadella-Frosinone 1-0

Cosenza-Venezia 0-0

Vicenza-Reggina 1-1

Monza-Ascoli 2-0

Pescara-Brescia 1-1

Pisa-Chievo 2-2

Pordenone-Cremonese 1-2

Spal-Lecce 1-0

ore 21:00

Empoli-Reggiana

CLASSIFICA

Salernitana 28 Empoli 26 Cittadella 26 Spal 26 Frosinone 24 Monza 23 Venezia 23 Lecce 21 Chievo 20 Brescia 18 Pisa 18 Pordenone 17 Vicenza 16 Cremonese 15 Reggiana 14 Cosenza 13 Pescara 12 Reggina 11 Ascoli 6 Entella 5

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 8 reti Forte (Venezia) 8 reti Mancuso (Empoli) 7 reti Diaw (Pordenone) 7 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Tutino (Salernitana) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti Mancosu (Empoli) 5 reti Marconi (Pisa) 5 reti Novakovich (Frosinone) 5 reti Bajic (Ascoli) 5 reti La Mantia (Empoli) 5 reti

PROSSIMO TURNO (15ª GIORNATA)

DOMENICA 27 DICEMBRE

ore 12:30

Reggiana-Reggina

ore 15:00

Ascoli-Spal

Chievo-Cittadella

Cosenza-Pisa

Entella-Pescara

Frosinone-Pordenone

Lecce-L.R. Vicenza

Venezia-Salernitana

ore 18:00

Brescia-Empoli

ore 21:00

Cremonese-Monza