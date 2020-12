Risultati Serie B: la Reggina esce dalle sabbie mobili, pareggia il Cosenza. Classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

30 Dicembre 2020 17:47

Risultati Serie B, gli aggiornamenti delle gare odierne relative alla 16ª giornata con classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie B: Una vittoria per chiudere alla grande l’anno solare. Era l’obiettivo della Reggina prima del match, è stato centrato al triplice fischio. Con grande determinazione gli amaranto hanno strappato l’1-0 alla Cremonese e ottengono il secondo successo consecutivo. Tre punti importantissimi per gli uomini di mister Baroni, perché escono così dalla zona playout. Piccolo passo del Cosenza che pareggia in dieci uomini lo scontro diretto a Pescara. Altro pareggio tra Cittadella e Lecce, mentre il Pordenone fa il tris alla Reggiana.

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE

ore 15:00

Cittadella-Lecce 2-2

Pescara-Cosenza 0-0

Pordenone-Reggiana 3-0

Reggina-Cremonese 1-0

ore 16:00

Monza-Salernitana 3-0

ore 18:00

Empoli-Ascoli

Vicenza-Entella

Spal-Brescia

ore 21:00

Chievo-Venezia

POSTICIPATA

Pisa-Frosinone

CLASSIFICA

Salernitana 31 Empoli 30 Monza 29 Cittadella 27 Spal 26 Frosinone 25 Lecce 25 Venezia 23 Pordenone 21 Chievo 20 Pisa 19 Brescia 18 Reggina 17 Vicenza 16 Cosenza 15 Cremonese 15 Reggiana 15 Pescara 12 Ascoli 9 Entella 8

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 10 reti Diaw (Pordenone) 8 reti Forte (Venezia) 9 reti Mancuso (Empoli) 8 reti Mancuso (Lecce) 6 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Tutino (Salernitana) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti La Mantia (Empoli) 6 reti Gucher (Pisa) 5 reti Novakovich (Frosinone) 5 reti Bajic (Ascoli) 5 reti Sabiri (Ascoli) 5 reti Torregrossa (Brescia) 5 reti

PROSSIMO TURNO (17ª GIORNATA)

LUNEDI’ 4 GENNAIO

ore 15:00

Cosenza-Empoli

Venezia-Pisa

ore 16:00

Lecce-Monza

ore 17:00

Ascoli-Reggina

ore 18:00

Cremonese-Chievo

Entella-Cittadella

Frosinone-Spal

Reggiana-Pescara

Salernitana-Pordenone

ore 21:00

Brescia-Vicenza