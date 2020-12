Risultati Serie B, 15ª giornata: la Reggina vince e accorcia, pareggia il Cosenza. La classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno

27 Dicembre 2020 16:59

Risultati Serie B, gli aggiornamenti delle gare odierne relative alla 15ª giornata con classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie B: una vittoria importante, meritata, da brividi quella della Reggina al Mapei Stadium. A decidere l’incontro una rete nei minuti finali di Nicola Bellomo. Gli amaranto dunque sorpassano in classifica il Pescara e si avvicinano al trenino delle squadre poco sopra la zona playout. In zona bassa vincono sia Entella che Ascoli, mentre non va oltre il pareggio il Cosenza. In testa alla graduatoria balzo in avanti della Salernitana che sbanca Venezia, ma anche del Lecce in rimonta sul Vicenza. Di seguito la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

DOMENICA 27 DICEMBRE

ore 12:30

Reggiana-Reggina 0-1

ore 15:00

Ascoli-Spal 2-0

Cosenza-Pisa 1-1

Entella-Pescara 3-0

Frosinone-Pordenone 1-1

Lecce-L.R. Vicenza 2-1

Venezia-Salernitana 1-2

ore 18:00

Brescia-Empoli

ore 21:00

Cremonese-Monza

POSTICIPATA

Chievo-Cittadella

CLASSIFICA

Salernitana 31 Empoli 27 Cittadella 26 Spal 26 Frosinone 25 Lecce 24 Monza 23 Venezia 23 Chievo 20 Pisa 19 Brescia 18 Pordenone 18 Vicenza 16 Cremonese 15 Reggiana 15 Cosenza 14 Reggina 14 Pescara 12 Ascoli 9 Entella 8

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 8 reti Diaw (Pordenone) 8 reti Forte (Venezia) 8 reti Mancuso (Empoli) 7 reti Mancuso (Lecce) 6 reti Meggiorini (Vicenza) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Tutino (Salernitana) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti Gucher (Pisa) 5 reti Marconi (Pisa) 5 reti Novakovich (Frosinone) 5 reti Bajic (Ascoli) 5 reti La Mantia (Empoli) 5 reti Sabiri (Ascoli) 5 reti

PROSSIMO TURNO (16ª GIORNATA)

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE

ore 15:00

Cittadella-Lecce

Pordenone-Reggiana

Reggina-Cremonese

ore 16:00

Monza-Salernitana

ore 17:00

Pisa-Frosinone

ore 18:00

Empoli-Ascoli

Vicenza-Entella

Pescara-Cosenza

Spal-Brescia

ore 21:00

Chievo-Venezia