Risultati Serie B, 12ª giornata: l’Empoli guadagna la vetta, goleada Monza. La classifica completa, i marcatori e il prossimo turno

15 Dicembre 2020 23:03

E’ appena terminato l’anticipa della 12ª giornata del campionato di Serie B: la classifica aggiornata, i risultati del turno infrasettimanale, marcatori e il prossimo turno

Con le sfide di questa sera si è completata la 12ª giornata di Serie B. Le vittorie esterne di Venezia e Frosinone, ai danni rispettivamente di Reggina e Reggiana, avevano aperto il turno. Oggi invece da segnalare la clamorosa goleada del Monza sulla Virtus Entella, molto bene anche il Cittadella, così come il Cosenza ad Ascoli. In vetta alla classifica però ci sale l’Empoli che vince contro la Cremonese e approfitta del pareggio tra Salernitana e Lecce. Non si fanno del male Spal e Chievo. Di seguito il programma completo con tutti i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

LUNEDI’ 14 DICEMBRE

ore 21:00

Reggina-Venezia 1-2

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Reggiana-Frosinone 1-2

ore 21:00

Ascoli-Cosenza 0-3

Cittadella-L.R. Vicenza 3-0

Empoli-Cremonese 1-0

Monza-Entella 5-0

Pisa-Pescara 0-0

Pordenone-Brescia 1-1

Salernitana-Lecce 1-1

Spal-Chievo 0-0

CLASSIFICA

Empoli 25 Salernitana 24 Frosinone 23 Spal 22 Lecce 21 Venezia 21 Cittadella 20 Monza 20 Chievo 18 Brescia 14 Pisa 14 Pordenone 14 Reggiana 14 Cosenza 12 Vicenza 12 Reggina 10 Cremonese 9 Pescara 8 Ascoli 6 Entella 5

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 8 reti Forte (Venezia) 8 reti Mancuso (Empoli) 7 reti Diaw (Pordenone) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Novakovich (Frosinone) 5 reti Meggiorini (Vicenza) 5 reti Tutino (Salernitana) 5 reti Bajic (Ascoli) 5 reti Aramu (Venezia) 4 reti Boateng (Monza) 4 reti Dani Mota (Monza) 4 reti Mancosu (Lecce) 4 reti Marconi (Pisa) 4 reti Stepinski (Lecce) 4 reti Garritano (Chievo) 4 reti Strizzolo (Cremonese) 4 reti Gargiulo (Lecce) 4 reti La Mantia (Empoli) 4 reti Vido (Pisa) 4 reti

PROSSIMO TURNO (13ª GIORNATA)

VENERDI 18 DICEMBRE

ore 19

Entella-Pordenone

ore 21

Frosinone-Salernitana

SABATO 19 DICEMBRE

ore 14

Brescia-Reggiana

Chievo-Empoli

Cremonese-Cosenza

Vicenza-Ascoli

Lecce-Pisa

Reggina-Cittadella

ore 16

Pescara-Monza

ore 18

Venezia-Spal