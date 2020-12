Risultati Serie B 11ª giornata: altra sconfitta interna per il Cosenza, la classifica aggiornata dopo le gare delle 14

12 Dicembre 2020 16:00

Risultati Serie B, tutti gli aggiornamenti delle partite dell’11ª giornata in cadetteria con le classifiche aggiornate e il prossimo turno

Altra sconfitta casalinga per il Cosenza, che cade al San Vito-Marulla nello scontro diretto contro la Reggiana per via di una rete di Varone nella ripresa. I rossoblu di Occhiuzzi restano a 9 punti, in zona calda, agganciati dalla Cremonese. Si allontanano, oltre alla stessa squadra emiliana, anche Pisa e Brescia, che battono rispettivamente in casa Pordenone e Salernitana. Resta fanalino di coda l’Entella, che ne prende 5 in rimonta dall’Empoli grazie al poker di Mancuso. Di seguito il programma completo, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 11 DICEMBRE

ore 19:00

Venezia-Monza 0-2

ore 21:00

Chievo-Reggina 3-0

SABATO 12 DICEMBRE

ore 14:00

Brescia-Salernitana 3-1

Cosenza-Reggiana 0-1

Cremonese-Ascoli 3-3

Entella-Empoli 2-5

Lecce-Frosinone 2-2

Pisa-Pordenone 1-0

DOMENICA 12 DICEMBRE

ore 16:00

Pescara-L.R. Vicenza

ore 18:00

Cittadella-Spal

CLASSIFICA

Salernitana 23 Empoli 22 Spal 21 Frosinone 20 Lecce 20 Venezia 18 Chievo 17 Monza 17 Cittadella 14 Reggiana 14 Pordenone 13 Brescia 13 Pisa 13 Reggina 10 Cosenza 9 Vicenza 9 Cremonese 9 Pescara 7 Ascoli 6 Entella 5

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 8 reti Forte (Venezia) 8 reti Mancuso (Empoli) 7 reti Novakovich (Frosinone) 5 reti Tutino (Salernitana) 5 reti Diaw (Pordenone) 5 reti Bajic (Ascoli) 5 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 5 reti Mancosu (Lecce) 4 reti Marconi (Pisa) 4 reti Stepinski (Lecce) 4 reti Garritano (Chievo) 4 reti Meggiorini (Vicenza) 4 reti Strizzolo (Cremonese) 4 reti Gargiulo (Lecce) 4 reti La Mantia (Empoli) 4 reti Vido (Pisa) 4 reti

PROSSIMO TURNO (12ª GIORNATA)

LUNEDI’ 14 DICEMBRE

ore 21:00

Reggina-Venezia

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Reggiana-Frosinone

ore 21:00

Ascoli-Cosenza

Cittadella-L.R. Vicenza

Empoli-Cremonese

Monza-Entella

Pisa-Pescara

Pordenone-Brescia

Salernitana-Lecce

Spal-Chievo