Risultati Serie A 12ª giornata, la classifica aggiornata: disfatta Lazio, poker Crotone, sprofonda il Torino

12 Dicembre 2020 22:43

Risultati Serie A 12ª giornata, colpaccio del Verona in casa della Lazio, poker Crotone, Torino ancora ko: la classifica aggiornata

Dopo il successo del Sassuolo nell’anticipo del venerdì, la Serie A torna in campo con i canonici 3 appuntamenti del sabato. Si parte con Crotone-Spezia un match in bassa classifica, uno scontro diretto fra neo promosse che cercano punti importanti per allontanarsi dalla retrocessione: i calabresi si impongono con un roboante poker che gli vale la prima vittoria stagionale in Serie A. Nel pomeriggio rocambolesco 2-3 fra Torino e Udinese con i friulani avanti di due gol dopo un’ora di gioco, raggiunti in 2 minuti e poi nuovamente in vantaggio due minuti dopo! In serata il Verona ha sbancato l’Olimpico di Roma, imponendosi per 1-2 contro la Lazio e agganciando per una notte la zona Europa League.

RISULTATI 11ª GIORNATA SERIE A

VENERDI’ 11 DICEMBRE

ore 20:45

Sassuolo-Benevento 1-0 (8′ rig. Berardi)

SABATO 12 DICEMBRE

ore 15:00

Crotone-Spezia 4-1 (7′ Messias, 18′ Farias, 49′ Reca, 56′ Eduardo Henrique, 97′ Messias)

ore 18:00

Torino-Udinese 2-3 (24’ Pussetto, 54’ De Paul, 66’ Belotti, 67’ Bonazzoli, 69’ Nestorowski)

ore 20:45

Lazio-Verona 1-2 (45’ Lazzari autogol, 56’ Caicedo, 67’ Tameze)

DOMENICA 13 DICEMBRE

ore 12:30

Cagliari Inter

ore 15:00

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Napoli-Sampdoria

ore 18:00

Genoa-Juventus

ore 20:45

Milan-Parma

CLASSIFICA

MILAN 26 SASSUOLO 22 INTER 21 JUVENTUS 20 NAPOLI 20 VERONA 19 ROMA 18 LAZIO 17 ATALANTA 14 UDINESE 13 BOLOGNA 12 CAGLIARI 12 SAMPDORIA 11 BENEVENTO 11 PARMA 10 SPEZIA 10 FIORENTINA 9 GENOA 6 TORINO 6

CROTONE 5

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 8 reti Lukaku (Inter) 8 reti Ronaldo (Juventus) 8 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Immobile (Lazio) 6 reti Mkhitaryan (Roma) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Berardi (Sassuolo) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lozano (Napoli) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Quagliarella (Sampdoria) 5 reti

PROSSIMO TURNO (12ª GIORNATA)

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Udinese-Crotone

ore 20:45

Benevento-Lazio

MERCOLED’ 16 DICEMBRE

ore 18:30

Juventus-Atalanta

ore 20:45

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Parma-Cagliari

Spezia-Bologna

Verona-Sampdoria