Risultati Serie A 10ª giornata – La Juventus vince il derby della Mole, ok Lazio e Inter: classifica aggiornata e marcatori

5 Dicembre 2020 22:41

Risultati 10ª giornata Serie A, la Juventus vince il derby della Mole, successi per Lazio e Inter: la classifica aggiornata e i marcatori

Risultati 10ª giornata Serie A – Tris di partire nel sabato che apre la 10ª giornata di Serie A, in campo le squadre impegnate a metà settimana in quello che sarà l’ultimo turno di Champions League. Apre le danze la Lazio con un sofferto 1-2 sul campo dello Spezia che porta le firme di Immobile e Milinkovic-Savic, non basta Nzola ai padroni di casa. Alle 18:00 la Juventus si aggiudica il derby della Mole ribaltando l’iniziale vantaggio del Torino (N’Koulou) grazie ai colpi di testa di McKennie e Bonucci. In serata l’Inter rifila un netto 3-1 al Bologna: Lukaku e la doppietta di Hakimi lanciano i nerazzurri, la rete di Vignato rende meno amaro il passivo degli emiliani.

Risultati 10ª giornata Serie A:

Sabato 5 dicembre

Ore 15:00

Spezia-Lazio 1-2 (15′ Immobile, 33′ Milinkovic, 64′ Nzola)

Ore 18:00

Juventus-Torino 2-1 (‘9 N’Koulou, ’78 McKennie, ’89 Bonucci)

Ore 20:45

Inter-Bologna 3-1 (16′ Lukaku, 45′ Hakimi, ’67 Vignato, ’70 Hakimi)

Domenica 6 dicembre

Ore 12:30

Verona-Cagliari

Ore 15:00

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Udinese-Atalanta

Ore 18:00

Crotone-Napoli

Ore 20:45

Sampdoria-Milan

Lunedì 7 dicembre

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa

Classifica Serie A

MILAN 23 INTER 21 JUVENTUS 20 SASSUOLO 18 NAPOLI 17 ROMA 17 LAZIO 17 VERONA 15 ATALANTA 14 BOLOGNA 12 SAMPDORIA 11 CAGLIARI 11 UDINESE 10 BENEVENTO 10 SPEZIA 10 PARMA 9 FIORENTINA 8 TORINO 6 GENOA 5

CROTONE 2

Classifica Marcatori Serie A

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Lukaku (Inter) 8 reti Ronaldo (Juventus) 8 reti Belotti (Torino) 7 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Immobile (Lazio) 6 reti Mkhitaryan (Roma) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Quagliarella (Sampdoria) 5 reti

Prossimo turno 11ª giornata Serie A

Venerdì 11 dicembre

Ore 20:45

Sassuolo-Benevento

Sabato 12 dicembre

Ore 15:00

Crotone-Spezia

Ore 18:00

Torino-Udinese

Ore 20:45

Lazio-Verona

Domenica 13 dicembre

Ore 12:30

Cagliari Inter

Ore 15:00

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Napoli-Sampdoria

Ore 18:00

Genoa-Juventus

Ore 20:45

Milan-Parma