Risultati Serie A 10ª giornata – Milan super anche senza Ibra, Sampdoria ko 1-2: la classifica aggiornata

6 Dicembre 2020 22:50

Risultati Serie A 10ª giornata, il Milan batte la Sampdoria e risponde a Juventus, Inter e Napoli: la classifica aggiornata e la top 10 dei marcatori

Il Milan fa 8 su 10. Inizio di stagione strepitoso per i rossoneri che raccolgono l’ottava vittoria in dieci partite giocate, le altre due sono pareggi e ne certificano l’imbattibilità in campionato che dura dal post lockdown della scorsa stagione. Milan che vince 1-2 una gara sofferta, arrivata dopo le scorie dell’impegno in Europa League, giocata senza Ibrahimovic, Kjaer, Leao e Bennacer contro una Sampdoria fisica e combattiva. I ragazzi di Stefano Pioli hanno però una chiara marcia in più e lo si vede anche in una gara che non brilla di certo per dinamismo e spettacolarità. Serve un calcio di rigore sul finire del primo tempo, siglato da Kessiè, per sbloccare la situazione di parità. Nella ripresa il Milan cala dopo l’ora di gioco, ma Pioli azzecca un cambio decisivo: Castillejo entra al posto di Saelemaekers e firma subito il gol del raddoppio. Nel finale la Sampdoria accorcia con un gol di Ekdal in mischia, ma non il forcing blucerchiato non produce gli effetti sperati. Milan ancora primo in classifica a +5 sull’Inter e +6 su Juventus e Napoli, tutte vittoriose in questo turno. Nelle altre gare di giornata 1-1 nel lunch match Verona-Cagliari, nel pomeriggio Parma-Benevento e Roma-Sassuolo terminano 0-0, mentre il Napoli rifila un poker al Crotone.

Risultati Serie A 10ª giornata:

Sabato 5 dicembre

Spezia-Lazio 1-2 (15′ Immobile, 33′ Milinkovic, 64′ Nzola)

Ore 18:00

Juventus-Torino 2-1 (‘9 N’Koulou, ’78 McKennie, ’89 Bonucci)

Ore 20:45

Inter-Bologna 3-1 (16′ Lukaku, 45′ Hakimi, ’67 Vignato, ’70 Hakimi)

Domenica 6 dicembre

Ore 12:30

Verona-Cagliari 1-1 (21′ Zaccagni, 48′ Marin)

Ore 15:00

Parma-Benevento 0-0

Roma-Sassuolo 0-0

Udinese-Atalanta rinviata per maltempo

Ore 18:00

Crotone-Napoli 0-4 (31′ Insigne, 58′ Lozano, 76′ Demme, 90’+1 Petagna)

Ore 20:45

Sampdoria-Milan 1-2 (45′ Kessiè rig., 77′ Castillejo, 82′ Ekdal)

Lunedì 7 dicembre

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa

Classifica Serie A

MILAN 26 INTER 21 JUVENTUS 20 NAPOLI 20 SASSUOLO 19 ROMA 18 LAZIO 17 VERONA 16 ATALANTA 14 BOLOGNA 12 CAGLIARI 12 SAMPDORIA 11 BENEVENTO 11 UDINESE 10 SPEZIA 10 PARMA 10 FIORENTINA 8 TORINO 6 GENOA 5

CROTONE 2

Classifica Marcatori Serie A

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Lukaku (Inter) 8 reti Ronaldo (Juventus) 8 reti Belotti (Torino) 7 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Immobile (Lazio) 6 reti Mkhitaryan (Roma) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Lozano (Napoli) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Quagliarella (Sampdoria) 5 reti

Prossimo turno 11ª giornata Serie A

Venerdì 11 dicembre

Ore 20:45

Sassuolo-Benevento

Sabato 12 dicembre

Ore 15:00

Crotone-Spezia

Ore 18:00

Torino-Udinese

Ore 20:45

Lazio-Verona

Domenica 13 dicembre

Ore 12:30

Cagliari Inter

Ore 15:00

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Napoli-Sampdoria

Ore 18:00

Genoa-Juventus

Ore 20:45

Milan-Parma