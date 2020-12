Risultati NBA, Irving e Durant stendono i Celtics: successi per Lakers e Clippers nella notte di Natale

26 Dicembre 2020 11:37

Risultati NBA, Kyrie Irving e Kevin Durant stendono i Boston Celtics: vittorie per i Los Angeles Lakers e i Los Angeles Clippers

Risultati NBA, tris di gare entusiasmanti nella notte di Natale. I Brooklyn Nets si confermano una squadra dal potenziale offensivo strepitoso, specialmente fin quando le proprie due stelle resteranno integre. Da buon ex dal dente avvelenato, Kyrie Irving rifila 37 punti, accompagnati da 6 rimbalzi e 8 assist ai Boston Celtics. Ottima la prova di Kevin Durant che firma 29 punti. Jalen Brown è il best scorer dei Celtics con 27 punti.

Primo successo stagionale per i Los Angeles Lakers. Dopo il ko nell’opening night contro i Clippers, la franchigia gialloviola batte nettamente i Dallas Mavericks. Sugli scudi i soliti noti: Anthony Davis chiude con 28 punti, 8 rimbalzi e 5 assist; LeBron James termina a 3 rimbalzi dalla tripla doppia con 22 punti, 7 rimbalzi e 10 assist. Non bastano i 27 punti di Luka Doncic a Dallas che attende il ritorno di Kristaps Porzingis.

Vittoria anche per l’altra squadra di Los Angeles, i Clippers che si portano a due successi su due in questo inizio di stagione. La franchigia losangelina supera una diretta concorrente alle zone nobili della Conference, i Denver Nuggets di Jokic (24 punti, 9 rimbalzi e 10 assist) e Murray (23 punti) grazie al talento delle proprie stelle: 23 punti, 5 rimbalzi e 9 assist per Paul George; 21 punti, 5 rimbalzi e 7 assist per Kawhi Leonard.

Risultati NBA:

Boston Celtics-Brooklyn Nets 95-123

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 138-115

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 108-121