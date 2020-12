Risultati NBA, Harden fa 44 ma si arrende a Portland: DeRozan batte i Raptors da ex, vittoria Hawks senza Gallinari

27 Dicembre 2020 12:02

Risultati NBA, James Harden firma 44 punti ma si arrende a Portland, DeRozan trascina gli Spurs al successo contro i Raptors, ok Hawks senza Gallinari

Notte NBA ricca di emozioni con i giocatori tutt’altro che appesantiti dalle festività natalizie. Chi era apparso con qualche chilo di troppo già dalla preseason, ha risposto sul campo: James Harden ha messo insieme 44 punti e 17 assist nella sconfitta degli Houston Rockets contro i Blazers. A fermare il ‘Barba’ ci ha pensato CJ McCollum, autore anch’esso di 44 punti utili alla vittoria di Portland. Seconda vittoria consecutiva per gli Atlanta Hawks che, anche senza Gallinari, battono i Grizzlies grazie ad uno strepitoso Trae Young da 36 punti e 9 assist.

Successo esterno per i Philadelphia 76ers che grazie alla doppia doppia di Joel Embiid (27 punti e 10 rimbalzi) battono i Knicks. Particolarmente ispirati offensiva i Pacers che battono i Bulls grazie ai 23 punti di Warren, i 22 di Oladipo e la tripla doppia di Sabonis (22 punti, 10 rimbalzi e 11 assist). Motivazioni extra anche per DeMar DeRozan che contro i Toronto Raptors, sua ex franchigia, mette insieme 27 punti, 5 rimbalzi e 8 assist che valgono il successo dei suoi Spurs. Nelle altre gare della notte da segnalare la vittoria esterna dei Thunder sugli Hornets, il successo all’overtime dei Pistons su Cavaliers, la vittoria dei Kings sui Suns e i colpi in trasferta di Magic e Timberwolves rispettivamente contro Wizards e Jazz.