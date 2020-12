Risultati NBA – Durant batte gli Warriors da ex: George e Leonard rovinano la festa dei Lakers

23 Dicembre 2020 10:08

Risultati NBA, i Brooklyn Nets di Irving e Durant battono gli Warriors, Paul George e Kawhi Leonard trascinano i Clippers al successo sui Lakers

Risultati NBA, opening night ricca di emozioni seppur con soltanto due partite giocate. La prima ha messo di fronte i nuovi Brooklyn Nets della coppia Kyrie Irving (26 punti ) – Kevin Durant (22 punti) vittoriosi 125-99 contro gli Warriors di Steph Curry che porta avanti i suoi con 20 punti e 10 assist. Buono l’esordio in maglia Golden State per James Wiseman, 2° pick del Draft, autore di 19 punti e 6 rimbalzi. Oltre all’affiatamento della coppia Irving-Durant, i Nets si godono l’ottimo Caris LaVert (20 punti e 9 rimbalzi).

Nella seconda sfida della notte va in scena il derby di Los Angeles fra i Lakers campioni NBA e i Clippers con il dente avvelenato: le due squadre destinate a giocarsi il dominio della Conference. Il primo scontro stagionale va ai Clippers che rovinano la serata di consegna degli anelli ai gialloviola. Paul George (33 punti) e Kawhi Leonard (26 punti) giocano una gara senza sbavature e martellano da soli la difesa dei Lakers. LeBron James (22 punti) e Anthony Davis (18 punti e 7 rimbalzi) provano a limitare i danni, Montrezl Harrell rifila 17 punti e cattura 10 rimbalzi contro i suoi ex compagni, ma non basta: vincono i ragazzi di Tyronn Lue 109-116.