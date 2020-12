Risultati Champions League 6ª giornata – Juventus travolgente, razzismo in PSG-Basaksehir: le classifiche aggiornate

8 Dicembre 2020 22:53

Risultati Champions League 6ª giornata, la Juventus travolge il Barcellona, Lazio agli ottavi, clamoroso episodio di razzismo in PSG-Basaksehir

Risultati Champions League 6ª giornata – La sesta e ultima giornata dei gironi di Champions League doveva essere quella decisiva per le italiane e così è stato, almeno per le prime due impegnate nelle sfide del martedì sera. La Lazio ha archiviato uno storico passaggio agli ottavi, dopo 20 anni, pareggiando 2-2 contro il Club Brugge. La Juventus si è invece presa il primo posto nel girone travolgendo il Barcellona con un netto 0-3 al Camp Nou. Cristiano Ronaldo vince la sfida a distanza contro Messi trasformando due rigori, Weston McKennie arrotonda il punteggio con un pregevole gol in sforbiciata. La vittoria più rotonda, più convincente, per la Juventus di Pirlo che aveva bisogno di 3 reti per prendersi il primo posto nel girone e dunque sperare in un sorteggio più favorevole agli ottavi.

Risultati Champions League 6ª giornata – Nelle altre sfide della serata da sottolineare un clamoroso episodio di razzismo che ha portato alla sospensione di PSG-Basaksehir: il quarto uomo si è rivolto con un’espressione razzista verso la panchina turca che è letteralmente esplosa. I calciatori si sono poi accordati per abbandonare il campo. La grande sorpresa della serata è invece il successo del Lipsia che batte 3-2 il Manchester United, dopo la sconfitta per 5-0 all’andata, spedendo gli inglesi in Europa League.

Risultati Champions League 6ª giornata:

ORE 18:55

Lazio-Club Brugge 2-2

Zenit-Borussia Dortmund 1-2

ORE 21:00

Barcellona-Juventus 0-3

Chelsea-Krasnodar 1-1

Dinamo Kiev-Ferencvaros 1-0

PSG-Basaksehir Sospesesa

Lipsia-Manchester United 3-2

Rennes-Siviglia 1-3

CLASSIFICHE

Girone A

Classifica: Bayern Monaco 13, Atletico Madrid 6, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3.

Girone B

Classifica: Moenchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar 7, Inter 5.

Girone C

Classifica: Manchester City 13, Porto 10, Olympiacos 3, Marsiglia 3.

Girone D

Classifica: Liverpool 12, Atalanta 8, Ajax 7, Midtjylland 1.

Girone E

Classifica: Chelsea 14, Siviglia 13, Krasnodar 5, Rennes 1.

Girone F

Classifica: Dortmund 13, Lazio 19, Brugge 8, Zenit 1.

Girone G

Classifica: Barcellona 15, Juventus 15, Dinamo Kiev 4, Ferencvaros 1.

Girone H

Classifica: Lipsia 12, PSG 9, Manchester United 9, Istanbul 3.

CLASSIFICA MARCATORI