Risultati Champions League 5ª giornata – Pari fra Lazio e Dortmund, tris Juventus: le classifiche aggiornate

2 Dicembre 2020 22:59

Risultati Champions League 5ª giornata, Immobile su rigore firma il pari fra Borussia Dortmund e Lazio, tris Juventus, le classifiche aggiornate

Risultati Champions League 5ª giornata – Torna lo spettacolo della Champions League per la seconda giornata del 5° turno dei gironi. Due le italiane impegnate nel mercoledì europeo, entrambe in grado di raccogliere un risultato positivo. La Lazio pareggia 1-1 in casa del Borussia Dortmund, rischiando anche di sbancare il Signal Iduna Park nel finale: al gol iniziale di Guerreiro risponde Ciro Immobile su calcio di rigore. Per i biancocelesti l qualificazione non è ancora matematica ma basterà non perdere contro il Club Brugge, nella gara dell’ultimo turno, per assicurarsi il passaggio agli ottavi.

Risultati Champions League 5ª giornata – Chi ha già il pass in tasca è invece la Juventus che ha sconfitto con un facile 3-0 la Dinamo Kiev: apre le marcature Chiesa, poi i soliti Cristiano Ronaldo e Morata mettono in ghiaccio la partita. Bianconeri secondi a 3 punti dal Barcellona: lo scontro diretto dell’ultimo turno deciderà chi passerà come prima e chi come seconda. Nelle altre gare della serata da sottolineare lo 0-3 del Barcellona sul campo del Ferencvaros, lo 0-4 del Chelsea in trasferta a Sviglia (poker di Giroud!) e il netto 1-3 rifilato dal PSG all’Old Trafford contro il Manchester United.

Risultati Champions League 5ª giornata:

Basaksehir-Lipsia 3-4

Krasnodar-Rennes 1-0

Club Brugge-Zenit 3-0

Borussia Dortmund-Lazio 1-1

Ferencvaros-Barcellona 0-3

Juventus-Dinamo Kiev 3-0

Manchester United-PSG 1-3

Siviglia-Chelsea 0-4

CLASSIFICHE

Girone A

Classifica: Bayern Monaco 13, Atletico Madrid 6, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3.

Girone B

Classifica: Moenchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar 7, Inter 5.

Girone C

Classifica: Manchester City 13, Porto 10, Olympiacos 3, Marsiglia 3.

Girone D

Classifica: Liverpool 12, Atalanta 8, Ajax 7, Midtjylland 1.

Girone E

Classifica: Chelsea 13, Siviglia 10, Krasnodar 4, Rennes 1.

Girone F

Classifica: Dortmund 10, Lazio 9, Brugge 7, Zenit 1.

Girone G

Classifica: Barcellona 15, Juventus 12, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1.

Girone H

Classifica: Manchester United 9, PSG 9, Lipsia 9, Istanbul 3.

CLASSIFICA MARCATORI