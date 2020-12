Risultati Champions League 5ª giornata: Romero salva Gasp, ma l’Atalanta si complica la vita. Vince il Liverpool. Le classifiche e la marcatori

1 Dicembre 2020 22:59

Risultati Champions League 5ª giornata: il resoconto della serata con le classifiche aggiornate e la marcatori

Risultati Champions League 5ª giornata – L’Atalanta non conosce le mezze misure. Vince a Liverpool, perde in casa in campionato e raggiunge il pari per miracolo nel finale in casa contro una squadra che non aveva finora ottenuto neanche un punto nel girone: il Midtjylland. Romero incorna di testa e regala l’1-1 ai nerazzurri, che possono così andare in Olanda giocando con due risultati su tre a disposizione, ma quanto rammarico per le numerose occasioni sprecate. Nelle altre sfide, il Liverpool batte l’Ajax di misura, mentre City e Bayern pareggiano rispettivamente a Oporto e a Madrid. Sconfitta Real in Ucraina, l’Inter vince e spera ma le possibilità di qualificazione restano in salita. Di seguito il programma della serata, le classifiche dei gironi aggiornati e la marcatori.

Risultati Champions League 5ª giornata:

Lokomotiv Mosca-Salisburgo 1-3

Shakthar Donetsk-Real Madrid 2-0

Atalanta-Midtjylland 1-1

Atletico Madrid-Bayern Monaco 1-1

Porto-Manchester City 0-0

Liverpool-Ajax 1-0

Marsiglia-Olympiakos 2-1

Borussia Monchengladbach-Inter 2-3

CLASSIFICHE

Girone A

Classifica: Bayern Monaco 13, Atletico Madrid 6, Salisburgo 4, Lokomotiv Mosca 3.

Girone B

Classifica: Moenchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar 7, Inter 5.

Girone C

Classifica: Manchester City 13, Porto 10, Olympiacos 3, Marsiglia 3.

Girone D

Classifica: Liverpool 12, Atalanta 8, Ajax 7, Midtjylland 1.

Girone E

Classifica: Chelsea 10, Siviglia 10, Krasnodar 1, Rennes 1.

Girone F

Classifica: Dortmund 9, Lazio 8, Brugge 4, Zenit 1.

Girone G

Classifica: Barcellona 12, Juventus 9, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1.

Girone H

Classifica: Manchester United 9, Lipsia 6, PSG 6, Istanbul 3.

CLASSIFICA MARCATORI

Haaland (Dortmund) 6 reti Plea (Monchengladbach) 5 reti Morata (Juventus) 5 reti Rashford (Manchester United) 5 reti Berisha (Salisburgo) 4 reti Jota (Liverpool) 4 reti Lukaku (Inter) 4 reti Coman (Bayern Monaco) 3 reti Zapata (Atalanta) 3 reti F. Torres (Manchester City) 3 reti Werner (Chelsea) 3 reti Messi (Barcellona) 3 reti Bruno Fernandes (Manchester United) 3 reti Immobile (Lazio) 3 reti Lewandowski (Bayern Monaco) 3 reti Sergio Oliveira (Porto) 3 reti Joao Felix (Atletico Madrid) 3 reti Lewandowski (Bayern Monaco) 3 reti Miranchuk (Lokomotiv Mosca) 3 reti Sergio Oliveira (Porto) 3 reti