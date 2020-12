11 Dicembre 2020 14:24

Rinascita Scott, gli avvocati di Nicola Adamo: “siamo certi che il dibattimento farà piena luce sulla totale estraneità del nostro assistito rispetto all’ipotesi di reato contestata”

“Accogliamo con serenità il pronunciamento del Gup di Catanzaro che ha, peraltro, condiviso quanto da noi eccepito in ordine alla competenza territoriale in favore del Tribunale di Cosenza, disponendo lo stralcio dal procedimento cd. Rinascita Scott”. E’ quanto affermano gli avvocati Ugo Celestino e Fabio Viglione. “Siamo certi che il dibattimento farà piena luce sulla totale estraneità di Nicola Adamo rispetto all’ipotesi di reato contestata (Traffico di influenze illecite). Un’ipotesi, peraltro, relativa ad un presunto interessamento in favore di un imprenditore, senza alcuna utilità. Né di denaro, né di altra natura. Ci preme evidenziare, inoltre, che all’assistito non è mai stata contestata alcuna ipotesi di reato associativo, men che meno di ‘stampo mafioso’. Esprimiamo piena fiducia nella terzietà del Giudice e nelle regole che disciplinano l’accertamento dibattimentale, convinti della innocenza del nostro assistito”, conclude la nota.