3 Dicembre 2020 18:49

Reggio Calabria, trattamento rifiuti urbani umidi. Pubblicata la manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di trattamento/recupero della frazione organica in impianti regionali o extraregionali autorizzati

Nella direzione di dare impulso al superamento dell’emergenza rifiuti e in considerazione della limitata capacità di trattamento degli impianti pubblici disponibili che, nelle more del completamento del sistema, non consente attualmente lo smaltimento di quantità sufficienti di rifiuti urbani, necessari ai comuni facenti parte della Città Metropolitana di RC, il Settore 10 – Pianificazione Territoriale – Ambiente – Leggi Speciali ha pubblicato una manifestazione di interesse volta ad individuare imprese del settore a cui affidare il servizio di trattamento/recupero della frazione organica dei rifiuti urbani da raccolta differenziata. Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall’avviso possono manifestare in via telematica la propria disponibilità a partecipare alla procedura alla pec protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it. entro le ore 12 del 11 dicembre 2020. Tutta la documentazione relativa alla manifestazione di interesse e le informazioni di carattere tecnico sono consultabili sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Per qualsiasi chiarimento si potrà, inoltre, contattare il responsabile del procedimento dott. Chimico Giuseppe Postorino, all’indirizzo giuseppe.postorino@cittametropolitana.rc.it.