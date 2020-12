7 Dicembre 2020 12:52

Rifiuti a Messina: per la Festa dell’Immacolata prosegue regolarmente la differenziata oggi e domani, mentre il conferimento nei cassonetti stradali oggi, prefestivo è vietato

“In vista della festività dell’8 Dicembre, oggi, prefestivo, i residenti nelle zone non raggiunte ancora dalla raccolta differenziata dove ci sono i cassonetti stradali non dovranno conferire rifiuti. Domani invece, tutto tornerà regolare. Per chi risiede invece, nelle zone già raggiunte dalla differenziata il conferimento proseguirà oggi e domani regolarmente secondo calendario, che è diverso per area”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Giuseppe Lombardo.