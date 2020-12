Riapertura degli stadi in Serie A, niente modello inglese: tempistiche e modalità del ritorno dei tifosi

16 Dicembre 2020 19:15

Riapertura stadi Serie A, tempistiche e modalità del ritorno dei tifosi negli stadi: tante le variabili da tenere in considerazione, se ne riparlerà a marzo

“Nel momento in cui ci fossero le garanzie sanitarie, sarebbe importante riavere il pubblico. Le partite senza spettatori sono del tutto diverse, l’incitamento è fondamentale“. Si era espresso così Urbano Cairo nelle scorse ore, aprendo alla possibilità di tornare a vedere il pubblico negli stadi. Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha appoggiato le parole del presidente del Torino, seppur senza sbilanciarsi: “condivido queste parole, ma non faccio annunci perché occorre riaprire in sicurezza“. La priorità il governo ha intenzione di darla a palestre e piscine, successivamente si penserà agli stadi.

Le tempistiche dovrebbero riguardate fine febbraio, inizio marzo. Date rese comunque incerte dalla situazione Covid-19 in continua evoluzione: l’andamento della curva dei contagi, la possibilità di una terza ondata, l’incidenza del vaccino sono variabili che rendono complicato fare una previsione certa. Quel che invece si può già escludere a priori è che le riaperture, quando verranno approvate, saranno di naturale simbolica: si cercherà di portare allo stadio una percentuale di tifosi, ma non il numero standard di 1000 della riapertura dei mesi scorsi.

Per quanto riguarda invece il modello di riapertura, la base sarà quella nazionale, senza distinzioni di regione. Bocciato dunque il modello inglese che ha diviso anche il calcio in zone di criticità, con i numeri al posto dei colori (il 3 corrisponde alla nostra zona rossa, 2 zona arancione, 1 zona gialla, ndr): in Premier League chi si trova in zona 3, nella quale l’incidenza del Coronavirus è forte, non può andare allo stadio. Negli altri maggiori campionati europei invece per ora vige la linea della prudenza: Spagna e Francia penseranno alle riaperture nell’anno nuovo, in Germania, visto il lockdown duro varato dalla Merkel, il calcio è l’ultimo dei problemi.