Caso di revenge porn in Serie A, vittima un ex calciatore del Sassuolo: l’amante invia video hot alla famiglia per vendetta

12 Dicembre 2020 19:03

Caso di revenge porn in Serie A, vittima un ex calciatore del Sassuolo: l’amante, alla fine della relazione, invia i video hot dei due alla moglie e ai parenti del ragazzo

Nuovo caso di revenge porn in Italia, ma questa volta con un uomo come protagonista. L’ormai ben noto ricatto a sfondo sessuale, che consiste nella diffusione a di materiale privato a sfondo sessuale di una persona per ‘vendetta’ personale, tristemente favorito dalla facilità di scambio attraverso social network e internet, ha come vittima un calciatore di Serie A che nella stagione 2019 ha militato nel Sassuolo. Il ragazzo, all’epoca dei fatti già sposa e con figli, ha intrattenuto una relazione segreta con una ragazza di 25 anni che, una volta finita la relazione, ha pensato bene di vendicarsi. La donna ha inviato un video hot, ritraente un rapporto sessuale fra i due, a parenti ed amici del calciatore in questione. Immediata la denuncia e il sequestro del cellulare della 25enne che ieri si sarebbe dovuta presentare in tribunale a Modena ma è risultata impossibile da rintracciare.