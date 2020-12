Reguilon racconta il bellissimo gesto di Mourinho: “a Natale ero da solo, ecco cosa mi ha fatto trovare”

30 Dicembre 2020 18:12

Sergio Reguilon ha raccontato un particolare aneddoto su Josè Mourinho: l’allenatore portoghese protagonista di un gesto che riempie il cuore e… la pancia

Josè Mourinho o si ama o si odia. Lo sanno i giornalisti, i colleghi e anche gli stessi giocatori che si sono trovati ad avere a che fare con lui. In generale, i calciatori che hanno sposato in pieno la sua causa hanno sempre avuto un grande rapporto con il tecnico portoghese, non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo umano. Ne dà una prova Sergio Reguilon, terzino che Mourinho ha visionato prima da allenatore del Real Madrid quando il giovane spagnolo era nella cantera, poi voluto dallo stesso allenatore lusitano al Tottenham.

Reguilon ha svelato un aneddoto davvero particolare ai microfoni di AS. A Natale il terzino iberico sarebbe rimasto da solo, dunque Mourinho ha deciso di fargli una sorpresa: “vorrei che lo conosceste bene come lo conosco io. Potrei raccontare mille aneddoti meravigliosi al riguardo. Per esempio sapeva che sarei stato da solo il giorno di Natale. Il 25 ci alleniamo alle 15 e quando arrivo trovo al mio posto nello spogliatoio un maialino già cucinato. Mi ha detto: ‘so che sei solo a Natale, così non dovrai cucinare e mangerai qualcosa di buono’. Sono piccoli dettagli giornalieri che la gente non viene a sapere, ma che per un calciatore sono parecchio importanti“.