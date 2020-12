Regionali Calabria, Spirlì: “io candidato? No per carità”

4 Dicembre 2020 13:37

Regionali Calabria, le parole del presidente facente funzioni Nino Spirlì

“No per carita’. Io sto tranquillo dove sono e faro’ il mio lavoro fino a quando saro’ in carica. Poi torno a casa, mi rimetto la penna in mano e continuero’ a scrivere come voi“. Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirli’ rispondendo ad una domanda sulla eventualita’ di una sua candidatura alle prossime elezioni regionali del 14 febbraio.