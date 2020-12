Elezioni Regionali Calabria, Azione: “sì a coalizione senza populisti e sovranisti con guida seria e di esperienza”

23 Dicembre 2020 16:58

Elezioni Regionali Calabria, Azione: “noi fuori da questo teatrino. Sì a coalizione senza populisti e sovranisti con guida seria e di esperienza”

“Il teatrino a cui stiamo assistendo in questi giorni è la rappresentazione plastica di una politica urlata, che non guarda ai problemi ed alla loro gestione, che litiga sui nomi e non ragiona sui programmi. Da tutto questo Azione prende le distanze”. A dirlo il coordinatore organizzativo di Calabria in Azione, Carmelo Versace.