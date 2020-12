Reggio Calabria, giocata fortunata al Lotto: vinti 50mila euro

18 Dicembre 2020 13:31

Il fortunato giocatore ha azzeccato un terno su ruota fissa

Festa questa mattina presso la Tabaccheria 165 a Reggio Calabria in via Nicola Furnari n° 20. Giocata fortunata al Lotto per un cittadino che è riuscito ad azzeccare un terno su ruota fissa ed a portare a casa una vincita da ben 49.565 euro. Un altro momento di gioia nella città calabrese dello Stretto, che già pochi giorni fa aveva assistito ad un’altra vincita, quella volta al Superenalotto.