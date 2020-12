Reggio Calabria, l’associazione Incontrimoci Sempre per il Volontariato: “urgente pulizia e manutenzione del viadotto S. Caterina”

5 Dicembre 2020 15:48

Reggio Calabria, l’associazione Incontrimoci Sempre per il Volontariato: “il viadotto abbisogna di una manutenzione costante ed importante per quel che interessa la parte sottostante”

“Lo scorso giovedì, dopo il violento temporale, il viadotto di S. Caterina era ridotto ad un’enorme piscina semicurva. Purtroppo, da moltissimo tempo, ai margini della carreggiata, i tombini risultano intasati da un’enorme sporcizia e da un grande quantitativo di terra che ottura le caditoie, alla luce anche della costante mancanza di manutenzione“. E’ quanto scrive in una nota il Direttivo di Incontriamoci Sempre. “Oggi, i volontari dell’Associazione Incontriamoci Sempre, hanno ripulito diversi tombini posti sul retro della stazione: da giovedì sera, infatti, proprio in quella zona, si era accumulata molta acqua, creando non pochi pericoli per gli automobilisti in transito. Il viadotto abbisogna di una manutenzione costante ed importante per quel che interessa la parte sottostante, nella circolazione dei treni, la parte della circolazione stradale; necessita dell’illuminazione: una parte è al buio, come, per esempio, la torre faro posta negli svincoli di entrata ed uscita di S Caterina. Segnaliamo, infine, un ulteriore problema atavico: quello della segnaletica orizzontale e verticale scarsamente indicativa per coloro i quali devono prendere la direzione della A2 e per la SS 106 Jonica”, conclude la nota.