Reggio Calabria, Via Provinciale Croce Valanidi devastata dalle buche: grosse difficoltà per i residenti [FOTO]

16 Dicembre 2020 11:12

Un pericolo per automobili e pedoni

Via Provinciale Croce Valanidi è completamente devastata dalle buche. I residenti in quel quartiere, situato nella zona Sud di Reggio Calabria, a pochi minuto dallo svincolo della SS106, hanno segnalato alla redazione di StrettoWeb la presenza di alcune voragini che rendono complicato il traffico automobilistico e anche il transito pedonale. Come si può vedere dalla foto a corredo dell’articolo, la strada che porta a Oliveto è piena di buca e rappresenta un pericolo per i passanti. Le vetture sono costretto ad uno slalom tra le fosse e a fermarsi o a muoversi raso muro per non rischiare di bucare le gomme o procurare danni addirittura più gravi.