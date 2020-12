Reggio Calabria, in Via Bovetto è piena emergenza rifiuti: degrado e spazzatura per decine di metri [FOTO E VIDEO]

3 Dicembre 2020 11:55

Una strada completamente sommersa dalla spazzatura a pochi passi dal centro sportivo sulle colline di Croce Valanidi

E’ iniziato da qualche giorno a Reggio Calabria il programma di raccolta straordinaria della spazzatura per tentare di risolvere l’emergenza che va avanti ormai da mesi. La situazione in diverse parti della città è ancora disastrosa, ad esempio in Via Bovetto a Croce Valanidi: la strada situata alle spalle del centro sportivo Longhi Bovetto è completamente abbandonata nel degrado e una grossa quantità di rifiuti si è accumulata lungo i bordi della carreggiata. Come segnalato da un lettore di StrettoWeb, nei giorni scorsi una ditta incaricata è intervenuta con una ruspa, ma ha solamente spostato i sacchi dell’immondizia, senza provvedere alla raccolta. Le piogge intense di queste ore però non hanno fatto altro che spargere la spazzatura nuovamente sulla carreggiata e peggiorare le condizioni del luogo. Per i residenti è diventato tutto davvero insostenibile, soprattutto dal punto di vista igienico. In alto le FOTO e di seguito il VIDEO che sono stati allegati alla segnalazione.

Reggio Calabria, in Via Bovetto a Croce Valanidi cittadini costretti a vivere nel degrado [VIDEO]