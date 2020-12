Reggio Calabria: venerdì la presentazione del progetto di valorizzazione del patrimonio archeologico di Casignana

15 Dicembre 2020 14:02

Un itinerario per valorizzare il patrimonio archeologico romano intorno a Casignana. Questo sarà il tema dell’incontro che si terrà venerdì 18 dicembre nella sede del Gal Terre Locridee, a Locri in viale Trieste dalle ore 11, organizzato dal Comune di Casignana. Illustreranno il progetto il senatore Franco Crinò, assessore ai Beni Culturali e Paesaggistici del Comune di Casignana e promotore dell’iniziativa; Francesco Macrì, presidente del Gal Terre Locridee; Antonio Blandi, project manager di Officine delle Idee e i sindaci dei Comuni di Casignana, Portigliola, Gioiosa Jonica, Gioiosa Marina e Locri. Il Comune di Casignana sta lavorando per dare vita ad un progetto di valorizzazione e promozione del suo patrimonio culturale, archeologico, naturalistico e antropologico con l’obiettivo di recuperare il patrimonio culturale materiale e immateriale del suo territorio in modo da favorire sviluppo turistico e crescita occupazionale. Tutto ciò sarà possibile solo se si avrà la capacità di realizzare reti reali e non virtuali di collaborazione con altri territori comunali della Locride ed è proprio su queste premesse che si poggia l’iniziativa di venerdì 18 dicembre dove verrà illustrato il piano di attività su cui lavoreranno tutti i soggetti coinvolti. La giornata di venerdì 18 dicembre rientra fra le iniziative a sostegno della candidatura della Locride a Capitale della Cultura italiana 2025.