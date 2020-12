Reggio Calabria: un annullo speciale per ricordare Margherita Kaiser Parodi

1 Dicembre 2020 14:26

In occasione del 102° Anniversario della morte di Margherita Kaiser Parodi, Poste Italiane ha attivato questa mattina un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Grande Guerra – 102° anniversario morte Margherita Kaiser Parodi – 89125 Reggio Calabria 1.12.2020”. Nell’occasione è stato possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo sportello dedicato, allestito presso l’ufficio postale di Reggio Calabria centro, in via Miraglia 14. Lo speciale annullo postale è stato richiesto dalla sezione provinciale dell’Unuci, l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, con sede a Reggio Calabria. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Reggio Calabria, via Miraglia, 89125 Reggio Calabria. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito www.poste.it/filatelia.html