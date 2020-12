Reggio Calabria, tutte le attività della Polizia nel 2020: boom di controlli per la pandemia di Coronavirus

30 Dicembre 2020 11:01

Reggio Calabria, il consuntivo dell’attività della Polizia nel 2020

L’anno 2020 ha visto il peculiare impegno delle forze dell’ordine nell’espletamento dei servizi volti a prevenire la diffusione del contagio da Covid – 19.

Dall’emanazione del DPCM del 9 marzo 2020, tramite il Tavolo Tecnico convocato settimanalmente dal Questore, sono stati predisposti quotidiani servizi interforze sulla scorta delle norme statali e regionali per il rispetto dei divieti di spostamento ed assembramento, con interventi sanzionatori per impedirne le violazioni.

Tali servizi operativi, predisposti su indicazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Massimo Mariani, non hanno inciso sullo svolgimento degli ulteriori servizi interforze disposti, a partire dal 2014, nell’ambito del Focus ‘ndrangheta, Piano di azione nazionale e transnazionale rivolto al territorio calabrese ed alle aree in cui il fenomeno criminale mafioso – ndranghetista si è esteso.

L’emergenza pandemica non ha dunque ridimensionato l’impegno della Polizia di Stato nei settori di interesse dei servizi di istituto.

Particolarmente impegnativo è risultato garantire l’ordinato svolgimento del diritto di manifestare, attraverso la pianificazione dei molteplici servizi di ordine pubblico assicurati in città e in provincia, con particolare riguardo alle prescrizioni dettate dalla normativa connessa all’emergenza sanitaria.

Crescente è stato l’impegno sul fronte investigativo, condotto dalla Squadra Mobile in stretta sinergia con gli organi giudiziari, e sul fronte della prevenzione e repressione del crimine diffuso, attuati nell’ambito dei servizi di controllo del territorio.

Elevata attenzione è stata posta nei confronti del contrasto al fenomeno della violenza di genere, grazie anche ai protocolli EVA e LIANA, dell’applicazione degli strumenti normativi contenuti nel Codice Antimafia relativo alle misure di prevenzione, del contrasto ai patrimoni illecitamente accumulati da parte di appartenenti ai sodalizi criminosi, attuato mediante l’emissione di provvedimenti di carattere personale e patrimoniale, e dell’impegno degli Uffici di polizia amministrativa ed Immigrazione.

Si riportano di seguito i dati dei risultati conseguiti.

ORDINE PUBBLICO

2019 2020 NUMERO ORDINANZE PREDISPOSTE 3.266 3.505 TOTALE PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI OP (Interforze) 57.340 82.250 DI CUI: OP STADIO REGGIO CALABRIA 2.100 1.250 VIGILANZA TENDOPOLI SAN FERDINANDO 12.400 13.200

Particolarmente impegnativi sono stati i servizi dedicatial contenimento della diffusione del contagio pandemico:

Servizi svolti per Covid-19 Personale impiegato (Interforze) 543 41.400

FOCUS ‘NDRANGHETA

2019 2020 RISORSE UMANE INTERFORZE IMPIEGATE FOCUS ‘NDRANGHETA 30.900 23.200 AZIENDE CONTROLLATE 165 103 SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE 1.753.739 euro 1.031.846.66 ANIMALI ABBATTUTI 63 24

ATTIVITA’ INVESTIGATIVA

01.2020 – Operazione “Giu’ La Testa” (Cosca Polimeni);

Operazione “Giu’ La Testa” (Cosca Polimeni); 01.2020 – Operazione “Helianthus” (Cosca Labate);

Operazione “Helianthus” (Cosca Labate); 02.2020 – Operazione conclusasi con il rinvenimento di un arsenale di armi;

02.2020 – Operazione “Eyfhémos” (Cosca Alvaro);

Operazione “Eyfhémos” (Cosca Alvaro); 05.2020 – Operazione “Vita agiata”;

Operazione “Vita agiata”; 05.2020 – Operazione “Cemetery boss”;

Operazione “Cemetery boss”; 06.2020 – Operazione “Malefix.” (Cosca De Setefano)

Operazione “Malefix.” (Cosca De Setefano) 07.2020 – Operazione “Pedigree” (Cosca Serraino);

07.2020 – Operazione “Koleos”;

07.2020 – Operazione “Shotgun” (Cosca Sposato);

09.2020 -Operazione “Eyfhémos 2”. (Cosca Alvaro);

10.2020 – operazione “Organetto” (Operazione nei confronti di rapinatori vicini alla cosca Alvaro);

10.2020 – Operazione Pedigree 2 (Cosca Serraino);

12.2020 – Reati elettorali commessi in occasione delle elezioni amministrative della città di Reggio Calabria svoltesi il 20 e 21 settembre 2020.

ARRESTI IN ESECUZIONE DI MISURE DELL’A.G. 2020 TOT SQUADRA MOBILE 245 DIGOS 3 253 UPGSP 5

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Anno 2019 Anno 2020 ARRESTI DI INIZIATIVA 139 92 DENUNCIATI IN STATO DI LIBERTÀ 689 1.329 POSTI DI CONTROLLO 9.125 12.342 PERSONE CONTROLLATE 140.283 321.026 AUTOMEZZI CONTROLLATI 55.687 146.980 MOTOVEICOLI CONTROLLATI 2.694 574 VEICOLI SEQUESTRATI 530 287 DOCUMENTI RITIRATI 592 432 CONTRAVVENZIONI ELEVATE C.D.S. 2.997 2.844 PERQUISIZIONI PERSONALI 4.800 1.532 CONTROLLI ARRESTI DOMICILIARI 18.909 21.035 ARMI SEQUESTRATE 486 396 FURTI consumati 609 357 RAPINE consumate 37 13 DANNEGGIAMENTI SEGUITI DA INCENDIO 81 119

Controlli effettuati mediante “COPE”

2019 2020 VEICOLI 73.789 123.601 DOCUMENTI 61.213 95.824 SOGGETTI 145.189 280.850

CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

2019 2020 DENUNCE/QUERELE 64 96 MISURE CAUTELARI 38 41 INTERVENTO VOLANTE SU EVENTO 226 137 ATTIVAZIONE PROTOCOLLO EVA 54 71 ATTIVAZIONE PROTOCOLLO LIANA 18 23

ATTIVITÀ Divisione Polizia Anticrimine

2019 2020 MISURE PATRIMONIALI PROPOSTE 4 2 MISURE PERSONALI PROPOSTE 63 87 SORVEGLIANZE SPECIALI IRROGATE 17 56 AVVISI ORALI 190 224 FOGLI DI VIA OBBLIGATORI 26 73 DASPO 41 28 ALTRI DASPO “DACUR” // 4 AMMONIMENTI 87 13 ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORI 18 11

ATTIVITA’ Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

2019 2020 PASSAPORTI RILASCIATI 4071 1621 REVOCHE PASSAPORTI 1565 603 ESERCIZI PUBBLICI CONTROLLATI 171 450 SANZIONI AMMINISTRATIVE 81 €73.440,00 44 €44.307,00 SEQUESTRI AMMINISTRATIVI 41 59 AUTORIZZAZIONI EX. ART. 127 T.U.L.P.S. (commercio preziosi) AUTORIZZAZIONI EX ART. 88 T.U.L.P.S. (raccolta scomma VLT) 22 8 7 SOSPENSIONE EX ART. 100 T.U.L.P.S. 6 2 AUTORIZZAZIONI FUOCHI ARTIFICIALI 24 1 RILASCI/ RINNOVO PORTO DI FUCILE 785 844 REVOCHE PORTO DI FUCILE 41 34

ATTIVITA’ Ufficio Immigrazione

Sono stati emessi 4.758 permessi di soggiorno, di cui:

140 Carte di soggiorno per Congiunti di Cittadini dell’Unione Europea;

217 permessi di soggiorno elettronici;

593 permessi di soggiorno cartacei,

835 permessi di soggiorno per Soggiornanti di Lungo Periodo.

In fase di rinnovo di 793 permessi di soggiorno per Motivi Umanitari e per Protezione Sussidiaria, l’Ufficio Immigrazione ha curato per le competenti Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, distribuite in varie Regioni d’Italia, l’attività istruttoria, ivi inclusi gli accertamenti afferenti ai profili di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come evincibili dalla consultazione delle banche-dati in dotazione. Nello specifico, è stata curata l’attività istruttoria per:

708rinnovi di permessi per Motivi Umanitari;

85 rinnovi di permessi per Protezione Sussidiaria.

Sono stati, altresì, emessi 95 Documenti di Viaggio Elettronici (D.V.E.), di cui:

10 per titolare di permesso di soggiorno per Motivi Umanitari e/o per Protezione Speciale;

20 per titolari di permesso di soggiorno per Protezione Sussidiaria;

65 per titolari dello status di Rifugiato.

È stata curata l’attività istruttoria propedeutica all’emissione di 129 Decreti prefettizi di espulsione nei confronti di stranieri irregolari, così suddivisi per modalità esecutiva:

102 con Ordine questorile di lasciare il Territorio Nazionale entro 7 giorni dalla notifica;

20 con Ordine questorile di trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.), indicato dal Servizio Immigrazione;

2 con Ordine di accompagnamento immediato alla frontiera;

5 con Ordine questorile di ritiro cautelare del passaporto e contestuale obbligo di firma, come misure alternative al trattenimento presso un C.P.R.

È stata curata, infine, l’attività istruttoria propedeutica all’emissione di 24 provvedimenti prefettizi di Allontanamento nei confronti di altrettanti cittadini Comunitari, di cui: