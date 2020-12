Reggio Calabria, tanta gente ai funerali di Giuseppe Ripepi: l’ultimo toccante saluto al giovane reggino [FOTO]

8 Dicembre 2020 16:36

Il bacio al cielo di familiari e amici: l’omaggio a “Peppe”, un ragazzo dal cuore d’oro

Si sono svolti oggi a Reggio Calabria, presso la Chiesa di San Paolo alla Rotonda, i funerali di Giuseppe Ripepi, 32 anni, studente del Dipartimento di Agraria all’Università Mediterranea. Faceva parte degli scout e per questo in suono onore è stata cantata la canzone “La Madonna degli scout”. Parenti e tanti gente si è riunita al Santuario per porgere l’ultimo saluto ad un ragazzo d’oro, persona educata e pulita. Gli amici più stretti, inoltre, hanno portato il feretro all’interno della Chiesa. “Peppe” era amato da tutti per i suoi modi gentili di fare e per questo il suo ricordo sarà vivo per sempre nei cuori di chi lo ha conosciuto. Tutta la città si stringe con estremo rispetto al dolore della famiglia. In alto le foto.