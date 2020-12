Reggio Calabria, si teme fuga di gas in via Rausei: Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto

17 Dicembre 2020 22:16

Reggio Calabria, intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri per una presunta fuga di gas

Intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Carabinieri questa sera a Reggio Calabria, precisamente in via Rausei, nei pressi degli Ospedali Riuniti dove alcuni cittadini avevano lanciato l’allarme per una presunta fuga di gas. Intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco hanno controllato la zona senza riscontrare anomalie e l’allarme è così rientrato.