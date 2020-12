Reggio Calabria: sessione plenaria del Salone dell’Orientamento, presentazione del “dossier statistico immigrazione 2020”

5 Dicembre 2020 20:42

Reggio Calabria: il Dossier Statistico Immigrazione celebra, con il volume del 2020, la sua 30ª edizione

Il Dossier Statistico Immigrazione celebra, con il volume del 2020, la sua 30° edizione. Il Centro Studi e Ricerche IDOS, che cura il Dossier in partenariato con il Centro Studi Confronti, si avvale di una rete stabile di studiosi, che sono quasi 100, ciò a testimonianza come l’immigrazione sia un fenomeno multidisciplinare. A sostenere questo patrimonio di ricerca, informazione e disseminazione è il Fondo Otto per mille della Chiesa Valdese – Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, al quale si aggiungono diverse strutture internazionali, nazionali e locali. Il Dossier sarà presentato giovedì 10 dicembre alle ore 11:00, nella sessione plenaria del Salone dell’Orientamento che giunge alla sua 15° edizione. L’incontro sarà online in versione “Social Digital Edition”, si svolgerà sulla piattaforma LiveForum (il primo centro congressi virtuale certificato Siae in Italia). Per prenotarsi occorrerà inviare una e-mail a cisme@cisme.it, indicando in oggetto “Evento dossier statistico 2020” e nel testo “nome e cognome” dell’interessato/a entro martedì 8 dicembre 2020, così da ricevere le credenziali per l’accesso di giovedì 10 dicembre. A tutti i partecipanti della sessione Plenaria del 10 dicembre sarà inviata una copia del Dossier in pdf in formato integrale. I lavori saranno introdotti e coordinati dalla Giornalista Paola SURACI (Direttore del giornale www.immezcla.it), seguiranno i saluti Istituzionali di: Massimo MARIANI Prefetto di Reggio Calabria; Giuseppe FALCOMATA’ Sindaco di Reggio Calabria. I dati del Dossier Statistico Immigrazione 2020 saranno presentati dalla Dottoressa Roberta SALADINO (Dottore di Ricerca in Demografia – Referente Regionale del Centro Studi e Ricerche IDOS-Roma in Calabria, che cura dal 2013 il capitolo “Calabria: Rapporto Immigrazione”.

Seguiranno i seguenti interventi:

Alberto CATONE Tenente Colonnello (Comandante del R.O.A.N. della Guardia di Finanza per la Calabria): “Immigrazione via mare sulla costa calabrese nel periodo della pandemia”; Concetta GANGEMI Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato (Dirigente Ufficio Immigrazione Questura di Reggio Calabria): “La gestione degli sbarchi fantasma ai tempi della pandemia”; Maria Daniela ROSSI Dottoressa (Presidente del CdA CISMe Società Cooperativa di RC): “Gestire un progetto di accoglienza in situazione di emergenza sanitaria”; Boudhil MOURAD (Mediatore e formatore presso Medicine du monde): “Storia di migranti”. La XV edizione del Salone dell’Orientamento è una rassegna che allarga gli orizzonti e vuole parlare agli studenti di tutta Italia collegati per assistere agli eventi: workshop, seminari e approfondimenti live per promuovere iniziative nel campo dell’istruzione, del fare impresa, della formazione e della cittadinanza europea e dell’occupazione, tutto ciò è organizzato dalla CISME. La Dottoressa Daniela Rossi Presidente del CdA CISMe ha voluto fortemente che tra i vari approfondimenti ci fosse quello sul Dossier Statistico Immigrazione, collocando la presentazione nella Sessione Plenaria di giovedì 10 dicembre. Il Dossier è un sussidio conoscitivo puntualmente aggiornato, che offre una conoscenza e una riflessione quanto più corrette e approfondite su un fenomeno che, sebbene sempre più decisivo per il futuro delle nostre società, è ancora troppo spesso oggetto di rappresentazioni distorte. Inoltre il Dossier Statistico Immigrazione risulta essere il Dossier sull’immigrazione più longevo in Italia. I promotori del Salone dell’Orientamento che si svolgerà interamente online sono: L’evento, patrocinato dalla Regione Calabria, è promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Centro Europe Direct del Comune di Reggio Calabria, dall’Università Mediterranea, dall’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, dall’azienda speciale In.Form.A della CCIAA di Reggio Calabria, dall’Ufficio Scolastico Regionale.