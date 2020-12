Reggio Calabria, sabato 5 dicembre inaugurazione del parco dedicato ai “Diritti dei bambini” a Bovalino

2 Dicembre 2020 12:23

La manifestazione si terrà sabato 5 dicembre 2020 alle ore 11.00, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e si terrà in collegamento web con gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Mario La Cava” di Bovalino

Bovalino si arricchisce di uno spazio verde dedicato ai “Diritti dei Bambini”. In un momento storico che a causa del Covid-19 è difficile per tutti, in particolare per bambini e ragazzi, l’Amministrazione comunale di Bovalino è lieta di inaugurare un parco interamente dedicato ai più piccoli e alle famiglie. L’opera, che sorge tra la via Aldo Moro e la via Dromo II e si colloca lungo il torrente che delimita la contrada Porticato, è stata realizzata con finanziamenti di cui al D.M. dello Sviluppo Economico n. 34/2019 (DL Crescita). È il simbolo di una cittadina che non solo cambia volto ma soprattutto cambia sguardo rivolgendosi verso visioni innovative di sviluppo sostenibile improntate sulla bellezza come modello di rilancio delle aspettative della comunità. Un parco verde multifunzionale nel quale ambiente, cultura, svago e benessere della persona trovano la loro sintesi.

L’intitolazione di questa area ai “Diritti dei Bambini” nasce da un’iniziativa di sensibilizzazione lanciata dal Garante Metropolitano per l’Infanzia e l’Adolescenza, dott. Emanuele Mattia, e recepito dal Garante Comunale dott.ssa Francesca Racco. L’Amministrazione Comunale di Bovalino, da sempre vicina ai bisogni dei propri cittadini, ha accolto con grande entusiasmo una proposta che vede al centro i diritti di bambini e adolescenti: la realizzazione di questo progetto rappresenta un passo fondamentale per la comunità bovalinese verso la costruzione di una Città anche a misura di bambino. La manifestazione si terrà sabato 5 dicembre 2020 alle ore 11.00, si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e si terrà in collegamento web con gli alunni delle classi terze dell’Istituto Comprensivo “Mario La Cava” di Bovalino. Sarà un’area verde dedicata ai nostri piccoli, ma di tutti e per tutti!