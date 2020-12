6 Dicembre 2020 18:09

Reggio Calabria, Ripepi: “dopo un colloquio con i vertici di Fratelli d’Italia ho inviato richiesta di sospensione dal partito”

“Dopo un colloquio con i vertici di Fratelli d’Italia ho inviato richiesta di sospensione dal partito. Adesso voglio dimostrare la mia estraneità a quanto mi viene sollevato e non può in alcun modo essere coinvolto Fratelli d’Italia in una accusa così infamante e infondata”. E’ quanto comunica il consigliere comunale, Massimo Ripepi.