Reggio Calabria: riapre l’isola ecologica di Condera [INFO UTILI]

1 Dicembre 2020 15:55

Reggio Calabria, servizio di igiene urbana e nuove disposizioni per Dicembre

L’ufficio stampa di AVR informa i cittadini che “DA MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020, in virtù delle nuove disposizioni ministeriali in vigore dal 29 novembre 2020, verrà riaperto il Centro Comunale di Raccolta rifiuti, sito in via Reggio Campi II Tronco a Condera.

L’accesso al Centro Comunale di Raccolta sarà regolamentato secondo le seguenti disposizioni:

Durante l’attesa è necessario restare in auto ed evitare di creare assembramenti all’esterno del CCR. Prima dell’accesso al CCR verrà controllata la temperatura corporea. Accedere solo quando si è autorizzati dall’operatore addetto. Accedere un utente alla volta. Per l’accesso è OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA. Ai fini del conferimento è richiesto Codice fiscale e/o Partita IVA. Conferimento a TARGHE ALTERNE: Lunedì – Mercoledì – Venerdì: N° DISPARI / Martedì – Giovedì – Sabato: N° PARI. ORARIO DI APERTURA: 09:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00. Non è consentito conferire rifiuti INDIFFERENZIATI e rifiuti SPECIALI (rifiuti derivanti da attività produttive di industrie e aziende) diversi da quelli assimilati agli urbani. Al momento non è possibile conferire rifiuto ORGANICO.

LE SOPRA ELENCATE REGOLE SONO DA CONSIDERARSI TASSATIVE. Ogni eventuale violazione sarà denunciata alle autorità competenti.

Le ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI restano temporaneamente sospese, fino a nuove disposizioni.

La consegna dei KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA sarà effettuata esclusivamente su prenotazione chiamando il NUMERO VERDE GRATUITO 800.759.650.

Gli utenti che avranno l’esigenza di smaltire BENI INGOMBRANTI, potranno usufruire anche del servizio di ritiro su prenotazione chiamando il NUMERO VERDE GRATUITO 800.759.650 (esclusivamente al piano strada).

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, al numero verde 800.759.650 oppure consultando la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP”.