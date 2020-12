Reggio Calabria: “Regala il pranzo di natale assieme a noi”, conclusa la raccolta fondi in favore della Caritas diocesana

23 Dicembre 2020 14:49

Si è appena conclusa l’iniziativa di raccolta fondi in favore della Caritas Diocesana di Reggio Calabria lanciata dai giovani imprenditori e professionisti reggini, rispettivamente di Confindustria Giovani, Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed Associazione Italiana Giovani Avvocati. La bella iniziativa benefica intitolata “Regala il pranzo di Natale insieme a noi’ ha consentito di raccogliere ben €1400 che sono stati Donati in favore della Caritas Diocesana di Reggio Calabria. I rispettivi presidenti, Umberto Barreca per i giovani di Confindustria, Dott. Francesco Caridi per UGDEC ed Avv. Davide Barberi per Aiga, ringraziano tutti quanti hanno voluto far sentire il loro affetto tangibile in favore dei più deboli in un momento così particolare soprattutto per via dell’emergenza covid, al fine di regalare un po’ di calore natalizio a chi non ha neanche la possibilità di consumare un pasto completo e donare loro un piccolo, ma significativo, sorriso.